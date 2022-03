Ucraina: Bonaccini, bene contributi diretti ai profughi

"Come immaginavo e speravo, i contributi verranno assegnati direttamente ai cittadini ucraini che vengono accolti, donne o minorenni che siano: credo sia giusto e l'avevamo chiesto due settimane fa. Così come è stata alzata la soglia minima del contributo per unità di persone che vengono accolte nei Cas". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo il tavolo con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il responsabile della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, sull'accoglienza ai profughi ucraini.

"Questa regione sta accogliendo un quarto del totale degli arrivi e un quarto anche dei Cas attivati. Ringrazio i prefetti e tutti i sindaci per il lavoro che fanno: del resto, il tavolo di coordinamento regionale di oggi l'avevamo attivato ancora prima dell'ordinanza nazionale di riferimento. Siamo abituati così qui, è un valore dell'Emilia-Romagna. Grazie quindi oggi alla ministra Luciana Lamorgese, al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e a Francesca Ferrandino, a capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Viminale: venire in presenza qui oggi non è stato banale ed è stato significativo", ha aggiunto. (ANSA).