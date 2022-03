Scultore Marco Marchesini dona 16 medaglie a Bologna Musei

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - L'istituzione Bologna Musei ha acquisito nel proprio patrimonio un gruppo di 16 medaglie realizzate dallo scultore e medaglista Marco Marchesini (Bologna, 1942), un atto di donazione voluto dallo stesso artista in occasione della mostra personale 'La scultura, tante storie' promossa dal Museo civico del Risorgimento e visibile fino al 10 aprile. Le medaglie saranno conservate al Museo Civico Archeologico, andando ad arricchire il medagliere istituito nel 1878, in occasione della nascita del Museo Civico di Bologna, che annovera oltre 100.000 opere - tra monete antiche, medaglie, tessere, gettoni, conii e punzoni - connotandosi come uno dei nuclei più rilevanti dell'istituto, oltre che una delle raccolte numismatiche più importanti in Italia.

La donazione di Marco Marchesini si configura come primo nucleo in assoluto di medaglistica di un artista contemporaneo.

Realizzate tra il 1975 e il 1999, le sedici medaglie donate comprendono otto esemplari in bronzo coniati o fusi a cera persa, assieme ad altrettanti studi preparatori in terracotta di dimensioni molto più grandi del vero, solitamente sui 25/30 cm di diametro. Lo scultore ha selezionato le opere che, per contesto di committenza e messaggio iconografico, ricordano eventi e luoghi significativi per la storia e la vita culturale della propria città.

La mostra 'La scultura, tante storie' ripercorre l'intera carriera dell'artista bolognese dagli esordi nei primi anni Sessanta fino ad oggi, documentandone la cifra stilistica attraverso i diversi linguaggi esplorati: la scultura monumentale, le piccole opere in bronzo e terracotta, le acqueforti e le medaglie. L'esposizione si inserisce in un ciclo di focus espositivi promossi dal Museo civico del Risorgimento per valorizzare e portare ad una più ampia conoscenza del pubblico la produzione di artisti contemporanei che hanno realizzato opere funerarie nel Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna. (ANSA).