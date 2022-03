'Reperti', podcast in 8 puntate con Paolo Cevoli su Spotify

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Scavando nel passato si trovano storie, racconti e fatti che sembrano preistoria se confrontati al mondo di oggi. È questo il filo narrativo che percorre 'Reperti', nuovo podcast ideato dal comico romagnolo Paolo Cevoli insieme al cervese Matteo Scelsa, 28 anni, producer televisivo e autore del podcast 'Ragazzacci'.

Il primo episodio della serie ideata dai due romagnoli è disponibile da oggi su Spotify e la programmazione proseguirà per sette settimane, per un totale di otto episodi della durata di 13/14 minuti. Un confronto tra generazioni diverse "dove ironia, comicità e un pizzico di nostalgia accompagnano l'ascoltatore alla scoperta di un passato non troppo lontano ma che visto con gli occhi di adesso ha qualcosa di inedito, surreale e grottesco", con Cevoli nelle vesti del comico impegnato a dire la sua sui cosiddetti 'Reperti' e Scelsa in quella di giornalista cui è affidata la ricostruzione del contesto storico.

Si parte con 'Usi e Costumi' attraverso un viaggio che dalla Romagna arriva fino all'America per osservare come le nostre vite sono radicalmente cambiate negli ultimi 50 anni. La prima tappa vede protagonista il fenomeno della cultura estetica del corpo con la storia di Marco, cliente abituale delle Pensione Cinzia a zero stelle di Riccione: dopo un viaggio in California e una breve frequentazione con Schwarzenegger, Marco torna in Italia trasformato e gonfiato, lasciando tutti a bocca aperta perché quella del muscolo definito era una cosa che non esisteva ancora. E poi c'è la storia del fumo, un tempo permesso ovunque; negli autobus, al ristorante, negli ospedali e oggi in via d'estinzione. Si prosegue con un excursus sulle macchine, un tempo delle vere e proprie bare su due ruote, per poi arrivare ai mutamenti nel vestire con la nascita del 'risvoltino'. La puntata si conclude con la storia dell'astuccio pelvico. (ANSA).