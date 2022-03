Meteo: E-R, allerta arancione per vento forte sui rilievi

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Allerta di colore giallo per criticità idraulica dal mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di domani in Emilia-Romagna nelle zone nel Bolognese, sia in montagna che in collina e pianura. E' quanto disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale che hanno anche lanciato un'allerta di colore arancione, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per vento forte sulle montagne del Bolognese, del Parmense, del Piacentino, del Reggiano e del Modenese e sull'alta collina piacentina e parmense e di colore giallo, sempre per vento forte, sulle montagne e sulle colline della Romagna e sulle colline del Bolognese, del Piacentino, del Parmense, del Reggiano e del Modenese.

Oggi "la criticità idraulica nella zona centrale della regione è riferita alla previsione di innalzamenti dei livelli idrometrici generati dalle precipitazioni delle ultime ore che risulteranno in esaurimento dal pomeriggio. Nella giornata di domani sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane centro occidentali e aree collinari occidentali. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree montane orientali , sulle aree collinari centro-orientali e sulle aree di bassa collina occidentale". (ANSA).