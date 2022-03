Ivano Dionigi chiude ciclo lezioni storia all'Arena del Sole

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - L'ultimo appuntamento del ciclo di lezioni di storia 'Le opere dell'uomo' porta sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole di Bologna, domenica 3 aprile alle 11, 'Il palazzo della memoria' di Ivano Dionigi, professore emerito, latinista, presidente della Pontificia Accademia di Latinità e del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. Il palazzo della memoria viene descritto da Sant'Agostino come il luogo dove nel tempo i ricordi possono aumentare, diminuire o variare. Nella storia la memoria ha assunto molte sembianze, come dimostrano le grandi opere descritte in questo ciclo. Ma l'arte dell'oblio e del ricordo passa anche dall'oralità e dalla scrittura, dalla costruzione delle biblioteche come dal web.

'Le opere dell'uomo', realizzato da Ert Fondazione/Teatro Nazionale ed Editori Laterza, con il sostegno di Automobili Lamborghini, racconta la vita di alcune delle più importanti e note opere del mondo attraverso le parole di studiosi d'eccezione, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, che ricostruiscono l'origine di un'idea, il suo farsi concreto, la continuità o le trasformazioni del tempo. In ogni lezione la volontà è quella di comprendere ciò che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso. Il sostegno di Automobili Lamborghini si inserisce in una più ampia collaborazione con Ert e gli Editori Laterza, che ha già portato alla realizzazione di alcuni talk digitali rivolti ai dipendenti Lamborghini, a sottolineare la sensibilità della casa automobilistica bolognese nei confronti della cultura, del proprio territorio e dei collaboratori. (ANSA).