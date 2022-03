Covid: in E-R crescono i positivi ma non i ricoveri

Continua ad essere alto il ritmo di crescita dei casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.620 nuovi casi, sulla base di quasi ventimila tamponi. L'aumento dei casi (gli attivi sono tornati sopra 50mila) non si riflette però, almeno al momento, sulle ospedalizzazioni: in terapia intensiva ci sono infatti 35 pazienti (uno in meno di ieri) mentre i positivi nei reparti di degenza ordinari sono 1.134 (+20). Si contano ancora cinque morti. (ANSA).