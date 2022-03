Alcol a minori, licenza sospesa a locale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Licenza sospesa per 15 giorni, per avere servito superalcolici a clienti minorenni. E' il provvedimento disposto dal questore di Bologna Isabella Fusiello nei confronti del locale 'La cambusa' di via Petroni, in zona universitaria. La decisione è scaturita dopo un controllo svolto sabato sera dalla polizia locale, nell'ambito di un servizio specifico di prevenzione e contrasto alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Gli agenti in borghese avevano visto tre ragazzini entrare nel locale, ordinare un cocktail al banco e poi sedersi a un tavolo per consumare.

A quel punto erano intervenuti verificando che il contenuto del bicchiere era un superalcolico e che i tre avevano tutti 17 anni. La Questura -spiega una nota- al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei minori e dei cittadini ha così disposto la sospensione di tutte le autorizzazioni di vendita e somministrazione di alimenti e bevande presso l'esercizio commerciale, per la durata di 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri da agenti della polizia amministrativa insieme alla polizia locale. (ANSA).