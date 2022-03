Aggredirono anziana per rapina, indagati due minori

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - I carabinieri hanno identificato gli autori di una rapina commessa la mattina del 6 marzo ai danni di una 85enne di San Giovanni in Persiceto (Bologna), aggredita e derubata della borsa mentre camminava nel centro della cittadina. Si tratta di un 16enne e un 17enne, indagati per rapina e lesioni personali aggravate in concorso. A volto scoperto e con abbigliamento sportivo, si erano avvicinati all'anziana facendola cadere a terra e strappandole di mano la borsa. Nella fuga avevano abbandonato il maltolto nelle vicinanze, prendendo solo i pochi soldi che erano all'interno.

Un automobilista aveva raccolto la borsa, restituita alla vittima: mancavano poco più di 20 euro. La pensionata, soccorsa e portata in ospedale, a distanza di quasi un mese è tuttora ricoverata al Maggiore di Bologna con diverse fratture e una prognosi di 30 giorni. Le indagini dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto, aiutate dal sistema di videosorveglianza urbana, hanno consentito di risalire all'identità dei due rapinatori.

Su delega della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico dei due giovani: nelle rispettive case i militari hanno trovato e sequestrato i capi di abbigliamento che indossavano durante la rapina. (ANSA).