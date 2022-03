Tiro a volo: Cdm a Lima; Ragazzini vince nella Fossa donne

(ANSA) - LIMA, 30 MAR - Mentre i probabili olimpici stanno effettuando uno stage in Italia con il ct Albano Pera, la seconda squadra azzurra della Fossa olimpica del tiro a volo ha preso parte, sotto la guida del tecnico federale Rodolfo Viganò, alla prova di Coppa del mondo a Lima. E per l'Italia è stata subito gloria, visto che alla prima gara senior della carriera dopo l'argento mondiale junior la 21enne ravennate di Solarolo Gaia Ragazzini si è imposta da dominatrice.

A Lima ha infatti primeggiato nelle qualificazioni, poi ha superato senza patemi la semifinale e in finale ha battuto in scioltezza per 31-28 a colpo singolo l'americana Browning.

Ottimo esordio anche per l'altra azzurra Alessandra Della Valle, che ha chiuso al terzo posto. (ANSA).