Covid: nuovi casi oltre 5.000 in E-R, ma calano intensive

Tornano a salire sopra quota cinquemila i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna: 5.239 in più di ieri su 25.191 tamponi. Prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva, ora 36 (-4) mentre negli altri reparti Covid sono 1.114 (+30) La situazione nelle province vede Bologna con 1.239 nuovi casi più 122 nell'Imolese, seguita da Modena (654). I casi attivi sono 50.535 (+1.918), il 97,7% in isolamento con sintomi lievi o nessun sintomo. I guariti sono 3.312 in più e si contano altri nove morti. (ANSA).