'La musica dell'anima', quattro concerti a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 29 MAR - Francesco Baccini, Mietta, Alex Gariazzo (chitarrista-cantante della Treves Blues Band) con Seba Pezzani, Antonella Ruggiero saranno i protagonisti del ciclo di serate 'La musica dell'anima', in programma a Piacenza dal 9 aprile al 5 maggio.

Francesco Baccini aprirà le serate il 9 aprile alla Cappella Ducale: il cantautore genovese eseguirà i brani più noti della sua ventennale carriera, tra musica e ironia, intimismo e irriverenza. Il 20 aprile, al Teatro dei Filodrammatici, si esibirà Mietta, che proporrà i brani più noti del suo repertorio, accompagnata da tre musicisti. 'Plays John Lennon' con Alex Gariazzo e Seba Pezzani è il titolo della performance in programma nella Cappella Ducale a Palazzo Farnese il 28 aprile, un ricordo in musica del fondatore dei Beatles. Infine, il 5 maggio al Teatro President, si esibirà Antonella Ruggiero con lo spettacolo 'Genova, la superba', nel quale interpreterà 15 brani scritti da alcuni tra i più importanti autori della scuola genovese: De André, Tenco, Bindi, Lauzi e i New Trolls.

"La presenza di interpreti noti al grande pubblico - commenta l'assessore comunale alla cultura, Jonathan Papamarenghi - fa molto bene alla nostra collettività e al territorio. Gli appassionati di musica e canzoni potranno ammirare la Cappella Ducale ma anche altri spazi di valore". (ANSA).