Covid: in E-R circa tremila nuovi casi e dieci morti

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Sono circa tremila i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, quando si contano anche dieci morti, tutti sopra gli 80 anni. I ricoveri sono sostanzialmente stabili.

Sulla base di oltre 27mila tamponi, sono stati infatti individuati 3.036 nuovi casi. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 40 (uno in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.084 pazienti, lo stesso numero di ieri quando era stato erroneamente conteggiato un paziente in più. (ANSA).