Covid: E-R, in arrivo ad aprile nuovi ristori per le imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - In arrivo nuovi aiuti alle imprese dell'Emilia-Romagna che più hanno sofferto gli effetti negativi dell'emergenza Covid. È stata approvata la graduatoria del terzo bando ristori, gestito da Unioncamere regionale, che finanzia con oltre 31 milioni di euro i settori del turismo, commercio, agricoltura, imprese, servizi, cultura e sport. Da Piacenza a Rimini sono complessivamente 6.139 le domande ammesse all'assegnazione dei contributi, che ammontano complessivamente a 28 milioni e 185mila euro.

"Un'altra importante boccata d'ossigeno per le oltre 6mila imprese dell'Emilia-Romagna danneggiate dalla pandemia - ha spiegato l'assessore regionale al Turismo e Commercio, Andrea Corsini-. Ad aprile riceveranno un nuovo pacchetto di aiuti che vanno ad aggiungersi ai quasi 66 milioni di euro, tra fondi regionali e statali, già messi a disposizione dalla Regione a partire dallo scorso anno". Grazie alla collaborazione tra Regione e sistema camerale "siamo riusciti a riproporre un sistema - ha detto il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi -, già sperimentato con buoni risultati in termini di efficienza della gestione, che dà una prima risposta alle esigenze delle imprese messe in difficoltà dalla pandemia.

Questo intervento permette alle aziende di contare su risorse fresche per la tenuta e la ripresa di attività importanti per l'economia del territorio". I contributi saranno pagati alle imprese a partire dalla seconda metà di aprile. (ANSA).