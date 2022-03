Covid: Ausl Bologna, incidenza alta, ma molti meno ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - "Abbiamo superato i 200 ricoveri e negli ultimi giorni ci sono accessi con sintomatologia tipica.

Non siamo preoccupatissimi, ma in questo momento il virus circola e l'incidenza è alta perché per 100mila persone supera i 600 casi. Gli infetti sono tanti, ma per fortuna le ospedalizzazioni non sono proporzionate al numero dei contagi".

Così Paolo Bordon, direttore generale della Ausl di Bologna, a margine della conferenza stampa, a Bologna, di presentazione della rassegna 'Io conto. Il valore delle donne'.

"Ci siamo confrontati con altri che hanno avuto l'omicron 2 - ha detto - e abbiamo visto che si tratta di un picco rapido e immaginiamo possa incidere per altri 15 giorni poi speriamo retroceda. Per il momento non abbiamo riconversioni in atto".

Bordon ha parlato anche dell'uso della mascherina. "Se si entra in un ambiente dove c'è gente, non deve essere una legge a dire di mettere la mascherina. Continuiamo a portarci dietro la Ffp2 che può essere sempre utile anche all'aperto. Il fine settimana in centro io personalmente la metto e non mi interessa se c'è una legge o no. Dopo due anni credo che tutti sappiano le regole e ci affidiamo al buon senso delle persone". (ANSA).