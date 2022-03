Agricoltura:E-R,bando 7 mln per invasi e sistemi irrigazione

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Un bando con risorse pari a 7 milioni, rivolto ai consorzi irrigui costituiti da imprese agricole, per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei sistemi di irrigazione e la creazione di nuovi invasi. A lanciarlo - aperto da oggi al 20 giugno - è la Regione Emilia-Romagna e riguarda progetti per un valore massimo fino a 1,2 milioni e minimo di 100 mila euro.

In particolare, viene evidenziato dalla stessa Regione, gli investimenti sono legati alla realizzazione o all'ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave, opere accessorie come recinzioni, scalette di risalita o cartelli, sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell'acqua da invasi. È ammissibile, inoltre, anche la spesa per la realizzazione di impianti 'galleggianti' negli invasi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), a servizio degli interventi realizzati.

Sono disponibili, poi, risorse per un milione di euro per l'acquisizione e installazione di sistemi antifurto o antintrusione in magazzini, uffici, ricoveri degli attrezzi, allevamenti, piazzali, serre, siti per le arnie e in generale qualsiasi pertinenza produttiva dell'azienda.

"Gli effetti siccitosi che si sono verificati anche in questi mesi tra fine inverno e inizio primavera - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi- mettono in evidenza le conseguenze che i cambiamenti climatici stanno determinando anche sul nostro territorio. L'acqua è vita e nostro compito è garantire la qualità e l'efficienza delle infrastrutture irrigue. Allo stesso tempo dobbiamo fortemente aumentare la capacità di invaso e stoccaggio dell'acqua, grazie a sistemi infrastrutturali che si stanno facendo e che si realizzeranno nei prossimi anni". (ANSA).