Turismo: due nuovi percorsi collegati alla 'Piccola Cassia'

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Con una due giorni di camminate e pedalate, sabato 26 e domenica 27 marzo sono stati inaugurati due nuovi percorsi affluenti alla Piccola Cassia, l'antico itinerario, recentemente riscoperto e reso percorribile tra Nonantola e Pistoia, che si snoda su un tratto d'Appennino che già i Romani utilizzavano per raggiungere la Pianura Padana centrale, salendo dal pistoiese in direzione di Modena e Bologna.

I due nuovi percorsi, da Bologna a Monteveglio e da Gaggio Montano a Porretta, si possono considerare come due "bretelle" al tracciato principale della Piccola Cassia per rendere accessibile questo cammino anche dall'area metropolitana della città di Bologna e ai collegamenti di trasporto connessi alla città.

Sono stati realizzati dalla Città metropolitana nell'ambito del progetto europeo 'CreaTourEs-Promuovere il turismo creativo attraverso nuovi percorsi sostenibili ed esperienziali', finanziato dal programma Interreg Adrion. I comuni coinvolti nei due progetti sono, per il primo itinerario, il Comune di Bologna e l'Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Per il secondo itinerario l'Unione Comuni dell'Appennino Bolognese e il Comune di Alto Reno Terme.

I percorsi ricalcano in larga parte la rete sentieristica della Regione Emilia-Romagna già collaudata e testata tecnicamente dal CAI. Nei punti dove si deve abbandonare la rete esistente vengono utilizzate strade provinciali o comunali minori e a basso traffico oppure carrarecce agricole già comunque utilizzate e battute anche ad uso escursionistico. Per permettere agli escursionisti di orientarsi nei due itinerari bolognesi affluenti alla Piccola Cassia è stata realizzata una mappa ad hoc.

Il progetto è stato condiviso anche con la Consulta per l'Escursionismo di Bologna, formata dalle più importanti associazioni e realtà che gravitano nell'ambito del turismo e dell'escursionismo della città. (ANSA).