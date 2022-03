'Sguardi dal passato', attività Unibo a Ravenna

Dal 30 marzo all'1 maggio a palazzo Rasponi dalle Teste sarà visitabile la mostra 'Sguardi dal passato-attività e progetti di archeologia dell'Università di Bologna nel territorio di Ravenna'. All'inaugurazione (ore 16) è annunciata la presenza del sindaco Michele de Pascale.

L'esposizione è un racconto per immagini delle esperienze "sul campo", attraverso i volti, i luoghi e le scene di vita quotidiana che caratterizzano ogni progetto archeologico.

Studiare il passato - sottolineano i promotori dell'esposizione - "non significa solo riportare alla luce i resti delle antiche civiltà, ma porta a vedere e cogliere le mille sfumature di ogni singolo rinvenimento, dal grande monumento al piccolo manufatto".

'Sguardi dal passato', ad ingresso libero, documenta le attività e i progetti archeologici condotti nella città e nel territorio di Ravenna da parte del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna. Orari di visita: feriali 15.30-19 / festivi 10.30-12.30 e 15.30-19; lunedì chiuso. La mostra è promossa e realizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune, dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna in collaborazione con Fondazione Flaminia e Fondazione RavennAntica. (ANSA).