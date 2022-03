Bonaccini: 'A breve un punto con Curcio su profughi'

In settimana il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio sarà in Emilia-Romagna per fare il punto sull'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Lo ha spiegato il presidente della Regione Stefano Bonaccini ad Agorà Weekend su Rai3.

"Ieri sera i profughi accolti da noi erano 17.996, quasi per totalità donne e bambini. Nei centri di accoglienza straordinari sono il 7-8%, la stragrande maggioranza è presso famiglie e strutture di solidarietà. Stiamo accogliendo un quarto del totale degli arrivi in Italia, nonostante abbiamo il 7,5% della popolazione".

Sul tema "avevo chiesto al governo e hanno ascoltato, da un lato un contributo economico di accoglienza a tutte le famiglie, perché se questa rete dovesse venir meno ci sarebbe un difficoltà maggiore. Secondo, abbiamo chiesto, ed è stato accolto, di alzare il contributo minimo medio per ogni persona ospitata nei centri di accoglienza straordinaria anche questo accolto". Ora, in vista dell'atto che sta predisponendo il governo con la protezione civile "ci sarà la richiesta di contributi per gli enti locali: c'è un tema che riguarda la cosiddetta integrazione". (ANSA).