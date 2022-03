Mega scritta in spiaggia a Rimini, 'stop climate change' e 'stop war'

Un migliaio di persone ieri a Rimini ha dato vita a una gigantesca scritta sulla spiaggia: "Stop Climate Change" alla quale è stata aggiunta "Stop War".

L'iniziativa è dell'associazione 'The climate route' che presenterà la candidatura al guinnes e spiega di aver voluto "accendere i riflettori su un tema attuale, importante per il futuro di tutti noi". La scritta lunga 500 metri, creata con una catena umana, persone stese sulla spiaggia adagiate lungo i bordi delle lettere riempite al centro con lenzuola bianche, è stata fotografate da un satellite, Pleiades Neo, a 620 chilometri dalla Terra, per un 'selfie dallo spazio'.

L'iniziativa è stata patrocinata dai Comuni di Rimini e Santarcangelo. (ANSA).