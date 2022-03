Fiere: a Rimini apre Mir Tech, in video ministro Dadone

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Ha aperto questa mattina alla fiera di Rimini Mir Tech 2022, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera dell'audio, video, luci e broadcast, che rimarrà aperta fino a martedì 29 marzo. Una fiera che, come ha spiegato Sergio Cerruti, presidente di Afi moderando l'incontro d'apertura, rappresenta per tutti gli operatori una spinta positiva per guardare con fiducia al prossimo futuro.

L'apertura è stata introdotta in video collegamento da Fabiana Dadone, ministro alle Politiche Giovanili: "Sono contenta di partecipare a questa edizione di ripartenza per il settore - ha detto il ministro nel suo intervento. Sono stati due anni duri per il comparto, ma il live entertainment è un bene prezioso che va preservato e valorizzato. Ben vengano quindi manifestazioni come Mir Tech e gli eventi che rappresenta, che sono veri e propri acceleratori di sogni per i giovani, usciti più penalizzati di noi adulti da questa pandemia, perché è stata loro negata la possibilità di aggregazione e divertimento".

"Il settore che rappresento, quello delle discoteche, è stato quello più penalizzato. Ci auspichiamo di ripartire quanto prima anche se purtroppo il 30% delle attività ha chiuso definitivamente. Tuttavia, per i "sopravvissuti" questa ripartenza sarà molto difficile. Speriamo quindi che il Governo dia aiuti sostanziali per non far morire il settore che ricopre un ruolo sociale importante, soprattutto per i giovani".

A Mir Tech pubblico e professionisti del mondo dello spettacolo trovano cinque padiglioni - per un totale di 25.000 mq - dedicati a tutte le novità per lo show dal vivo. (ANSA).