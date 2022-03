Ubriaco al volante di un camion in A1, polizia fa safety car

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Il camion che stava guidando procedeva pericolosamente a zig zag in mezzo al traffico sull'A1, fra Reggio Emilia e Modena. Una pattuglia della Stradale se n'è accorta e ha tentato di farlo fermare. Ma visto che non si fermava la polizia stradale ha dovuto fare un servizio di safety car: quattro auto lo hanno isolato, fatto rallentare e poi fermare in sicurezza.

Sottoposto all'alcoltest aveva un livello molto superiore al consentito, di 1,84. Il camionista, un uomo di 44 anni, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, con l'aggravante di aver commesso il fatto come conducente professionale di veciolo trasporto merci. (ANSA).