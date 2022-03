Gdf: il comandante interregionale Cuneo in visita a Bologna

Visita al comando regionale Emilia-Romagna a Bologna, mercoledì e giovedì, del comandante interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale, generale di corpo d'armata Fabrizio Cuneo. Accolto dal generale di divisione Ivano Maccani, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di Bologna, alcuni componente dell'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo e i delegati dell'organi di base della rappresentanza militare. Il comandante regionale, nel corso di un briefing, ha illustrato al generale Cuneo i tratti del contesto socio-economico regionale, l'operatività del corpo, l'assetto e le iniziative messe in atto per il benessere del personale.

Particolare attenzione è stata posta sulle attività finalizzate alla verifica del corretto impiego dei finanziamenti erogati nell'ambito del Pnrr poste in essere per impedire che, la contribuzione comunitaria, possa essere utilizzata per scopi illeciti anche dalle organizzazioni criminali. Il generale Cuneo ha espresso apprezzamento per l'impegno e la professionalità dimostrati, ogni giorno, dalle fiamme gialle a tutela della legalità e dalla sicurezza economico-finanziaria.