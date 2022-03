Covid: 4.000 contagi in E-R, 2 in meno in intensiva

Altri quattromila casi di Coronavirus in Emilia-Romagna (4.080 su 21.546 tamponi) mentre continua a diminuire il numero di ricoverati in terapia intensiva: sono 40, due in meno di ieri, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 993 (+36, età media 74,3 anni).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 892 nuovi casi più 115 dell'Imolese, seguita da Modena (660). I casi attivi sono 46.862 (+862), il 97,8% in isolamento a casa. I guariti sono 3.208 in più e si contano altri dieci morti, dai 66 agli 89 anni. (ANSA).