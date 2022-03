Ucraina: oltre 17.600 i profughi accolti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Sono oltre 17.000 - 17.637 nel dettaglio di cui 1.121 ospitati nella rete Cas - i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall'Ucraina, circa 8.000 minori.

E' quanto emerso dalla Cabina di regia regionale per l'assistenza riunita oggi. Guardando al territorio nel Bolognese sono arrivate 3.140 persone; nel Ferrarese 1.621; a Forlì-Cesena 1.229; nel Modenese 2.377; nel Parmense 1.093; nel Piacentino 1.244; nel Ravennate 1.080; nel Reggiano 2.750 e nel Riminese 3.103.

Mentre sul fronte informativo, sul sito della Regione e su quelli delle Ausl la sezione con tutte le informazioni e la documentazione per l'accoglienza e l'assistenza dei profughi è tradotta anche in lingua ucraina sul fronte sanitario ad oggi sono stati rilasciati 14.818 codici Stp-Straniero temporaneamente presente, che consentono l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

Prosegue, infine, la raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia-Romagna per l'assistenza e aiuti umanitari sul conto corrente intestato all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna. (ANSA).