Saman: anche il cugino Nomanhulaq si dice estraneo ai fatti

"Il mio assistito ha contestato tutti gli addebiti che gli sono stati elevati e si è dichiarato estraneo ai fatti". Lo ha detto Luigi Scarcella, avvocato difensore di Nomanhulaq Nomanhulaq - cugino di Saman Abbas e indagato per omicidio e occultamento del cadavere della giovane scomparsa il 30 aprile da Novellara, nel Reggiano - al termine dell'interrogatorio.

Il giovane - in videocollegamento col tribunale dal carcere di Reggio Emilia dov'è ristretto da martedì scorso dopo essere stato estradato dalla Spagna - davanti alle domande della pm Laura Galli (che coordina le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo reggiano) e del gip Luca Ramponi, si è poi avvalso della facoltà di non rispondere, come confermato dal legale.

L'uomo era stato arrestato a Barcellona il 14 febbraio dopo quasi dieci mesi di latitanza.

In precedenza anche l'altro cugino della ragazza e lo zio, entrambi indagati, avevano detto di non c'entrare nulla con la scomparsa della parente. (ANSA).