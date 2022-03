Incendi: brucia bosco nel Parmense, Vvf al lavoro

Prosegue da ieri un intervento dei Vigili del fuoco per spegnere un vasto incendio che sta interessando la zona boschiva nel comune di Varano de Melegari, in provincia di Parma.

Due le squadre a terra al lavoro, supportate dall'elicottero del reparto volo di Bologna che sta effettuando sganci d'acqua sull'area. Ieri la Regione Emilia-Romagna, a causa della siccità, ha diramato un'allerta arancione per il rischio incendi. (ANSA).