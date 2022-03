Esplosione per fuga di gas, 7 feriti lievi a Piacenza

Sette persone sono rimaste ferite ieri sera a Piacenza a causa di un'esplosione avvenuta in un appartamento alla periferia della città. La causa è stata una fuga di gas nella cucina, e la deflagrazione improvvisa ha fatto saltare i vetri delle finestre di tutto l'appartamento. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia e il 118: le persone trasportate all'ospedale non si trovano comunque in gravi condizioni. I rilievi della polizia scientifica e dei vigili del fuoco chiariranno meglio le cause dello scoppio.

(ANSA).