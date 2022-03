Covid: 4.408 nuovi positivi in E-R, calano ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Sono 4.408 - 1.257.415 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Covid, a fronte di 24.417 tamponi eseguiti, registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove continuano a calano i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti dedicati: nelle prime sono ospitati 42 pazienti, 3 in meno di ieri, con un'età media di 64,2 anni; nei secondi 957 pazienti, 10 in meno rispetto a ieri con un'età media 74,3 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 46.002 - 1.776 in più rispetto a ieri - il 97,8% in isolamento a casa mentre le persone complessivamente guarite sono 2.619 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.195.205. Da ieri si registrano si registrano 13 decessi tra cui quella di una donna di 65 anni nel Ravennate e di una donna di 101 nel Bolognese. Dall'avvio dell'epidemia sono 16.208 i decessi in regione.

Sul fronte della campagna vaccinale a metà pomeriggio sono state somministrate complessivamente 10.270.170 dosi; sul totale sono 3.771.080 le persone con più di 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,8%. Le terze dosi fatte sono 2.730.112.

(ANSA).