Covid: in Emilia-Romagna oltre 4mila casi e 16 morti

Sono ancora sopra i 4mila i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Sulla base di oltre 22mila tamponi sono stati, infatti, trovati 4.367 positivi. Si contano ancora 16 morti, fra loro anche un uomo di 57 anni in provincia di Ferrara.

Si registra però un netto calo dei ricoveri in terapia intensiva che passano dai 53 di ieri ai 45 di oggi, mentre i ricoveri sono in aumento (967, 15 in più di ieri) nei reparti di degenza ordinaria. I casi attivi salgono a 43.216, il 97,7% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. (ANSA).