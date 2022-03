La cultura per l'ambiente, torna l'Ecofesta di Calderara

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Una settimana di incontri, laboratori e spettacoli per sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell'ambiente. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia torna l'Ecofesta di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, con un calendario di eventi promosso da Culturara, il sistema culturale del Comune, in collaborazione con artisti e associazioni del territorio.

Si parte venerdì 25 marzo, alle 18.30, con un incontro alla Casa della cultura 'Italo Calvino' dal titolo 'La città di oggi e di domani: l'economia circolare negli ecosistemi urbani'. Il tema scelto vuole celebrare il riconoscimento di Calderara di Reno come 'città più circolare' nella classifica elaborata nel 2021 da EnelX e università di Siena. Domenica 27 marzo, alle 18, la Casa 'Italo Calvino' ospiterà l'attore Giobbe Covatta, che si esibirà nello spettacolo 'Global warming. Riflessioni serie e semiserie su come evitare di estinguerci'. Inoltre sarà presente il divulgatore scientifico Maurizio Pallante, venerdì 1 aprile alle 18.30, per l'incontro 'Ultima chiamata. Quale futuro ipotizzare dopo il coronavirus?'.

Spazio anche ai più piccoli, con laboratori dedicati alla musica, alla fotografia e alla creazione di un libro-gioco. A chiudere la rassegna, sabato 2 aprile alle 21, lo spettacolo dedicato ai bambini 'Tarzan ragazzo selvaggio' di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia al Teatro Spazio Reno. "È difficile in un periodo come questo parlare di 'festa' - dice Giampiero Falzone, sindaco di Calderara di Reno - ma il nostro Comune ha il dovere di confermare la sua vocazione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente". (ANSA).