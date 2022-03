Gianni Morandi operato alla mano destra, 'per ora tutto bene'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - "23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra. Ci vuole pazienza, c'è di peggio...". Lo ha fatto sapere Gianni Morandi ai suoi fan su Facebook, postando una foto fatta dalla moglie Anna che lo vede con la mano e il braccio fasciati. In appena venti minuti il messaggio aveva già superato i diecimila 'like' e ricevuto più di tremila commenti di auguri per una pronta guarigione. Era stato lo stesso artista venerdì scorso, all'indomani del suo 36/o concerto al teatro Duse di Bologna, 'Stasera gioco in casa', a far sapere sui social che avrebbe dovuto interrompere le esibizioni per affrontare un intervento chirurgico alla mano destra: "Non so ancora per quanto dovrò stare fermo - aveva scritto - ma certo non per pochi giorni". Nel marzo dello scorso anno in un incidente domestico, mentre stava bruciando alcune sterpaglie in giardino, il cantante si era procurato ustioni sul 15% del corpo, alle mani, alle gambe e ad un orecchio, ed era stato ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena. (ANSA).