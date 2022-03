Digitale: Accordo tra società E-R, Trentino e Veneto su Ict

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Un accordo tra quattro società a capitale pubblico di Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto per consentire lo scambio di informazioni e conoscenze nell'ambito delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict). Lo hanno siglato Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale con l'obiettivo di stipulare altri accordi specifici per collaborare su attività di interesse comune e su tematiche specifiche che riguardano i servizi digitali erogati per la Pubblica amministrazione.

Le società si confronteranno quindi sui temi della sicurezza, sullo sviluppo di servizi e app, sulla connettività e sulle soluzioni basale sull'Internet of things, un'espressione che descrive l'estensione della connessione Internet a numerosi oggetti.

"Cerchiamo di sviluppare insieme delle filiere di innovazione con ricadute dirette sui territori", ha detto Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida, anche in seguito, come spiegato da Kussai Shahin, direttore generale di Trentino Digitale, alla richiesta da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici di "servizi di nuova generazione in grado di garantire la competitività". Condividono l'approccio sia Laura Locci, amministratrice unica di Pasubio Tecnologia, secondo la quale l'accordo "riveste un'importante occasione di cooperazione e di crescita", che Stefan Gasslitter, direttore generale di Informatica Alto Adige, convinto che la collaborazione si basa "sul rispetto degli specifici punti di forza di ognuna delle società". (ANSA).