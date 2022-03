Covid: Donini, casi crescono, sistema tiene grazie a vaccini

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - "Stanno crescendo i casi, ma a oggi questo non si riflette sulle ospedalizzazioni in modo preoccupante, anche se è sempre giusto tenere la massima attenzione e intervenire nel modo migliore possibile. Se siamo a questo livello è perché siamo una Regione con un alto tasso di vaccinazione". Lo ha detto Raffaele Donini, assessore alla Salute dell'Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa organizzata in Regione per celebrare i 30 anni del servizio d'emergenza 118.

"Più che un abbassamento del livello dell'attenzione c'è stato ritorno pressoché totale alla normalità, meritato dopo tanto sacrifici - ha spiegato Donini - la vaccinazione di tanti cittadini rende il Covid un virus meno pericoloso, ciò non toglie che la sanità pubblica sia sempre concentrata nel cogliere quelle che sono le dinamiche del virus sia in termini di variabilità genetica che di ripercussioni sul piano clinico".

(ANSA).