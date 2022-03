Vandalismi a monumento partigiano ripuliti da Aspi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 MAR - Una squadra di tecnici di Autostrade per l'Italia ha ripulito stamattina gli atti vandalici con cui era stato imbrattato il monumento dedicato ai partigiani a 'Casa Manfredi' di Villa Sesso di Reggio Emilia. A renderlo noto sono Aspi e il Comune di Reggio Emilia tramite un comunicato stampa congiunto.

"Ci sembrava giusto - ha dichiarato Stefano Vimercati, direttore di Tronco di Bologna di Aspi - poter dare il nostro contributo per restituire la giusta dignità a un'opera di cui, già in passato, ci siamo impegnati a preservare il valore storico e simbolico. Una nostra squadra di manutentori già stamattina si è messa a lavoro per rimuovere la croce celtica e per concludere l'intervento di ripristino delle parti danneggiate del murale".

Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e il presidente della sezione locale Anpi, Ermete Fiaccadori hanno "ringraziato Autostrade per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti del monumento partigiano di Casa Manfredi", il quale si vede chiaramente dal tratto reggiano della A1.

Nel maggio scorso il murale fu oggetto di un braccio di ferro proprio tra Aspi e le istituzioni locali, alle quali era stato chiesto di rimuoverlo perché rischiava di distrarre troppo gli automobilisti. Dopo numerose polemiche con l'intervento in difesa del murale persino di Zucchero Fornaciari (al cui brano 'Partigiano Reggiano' è ispirato il monumento) la diplomazia portò Autostrade a cambiare idea, raggiungendo un compromesso con opere di mitigazione visive messe in programma. Ora, con il gesto di Aspi di ripulire i vandalismi, la 'pace' è stata sancita definitivamente. (ANSA).