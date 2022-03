Ucraina: a Ferrara 3 balletti per sostenere artisti fuori Paese

Tre spettacoli di danza - al Teatro Comunale di Ferrara - per sostenere gli artisti ucraini.

La Fondazione Teatro Comunale di Ferrara lancia il progetto di solidarietà 'Il teatro per l'Ucraina' che con tre date - 5 e 9 aprile e 5 maggio - punta a sostenere due compagnie, l'Ukrainian Classical Ballet e il Circus-Theatre Elysium di Kiev che, allo scoppio del conflitto russo-ucraino, si trovavano in tournée fuori dal proprio Paese e che ora, a causa della guerra, sono impossibilitate a tornare in patria.

L'Elysium di Kiev, da tempo in tour in Italia con 'Alice in Wonderland', al momento dell'inizio del conflitto, sta aggiungendo nuove date grazie ad una 'gara di solidarietà' instaurata tra i teatri italiani mentre per l'Ukrainian Classical Ballet, il Teatro Comunale di Ferrara farà da apripista all'arrivo della compagnia in Italia, che sarà ospitata per una settimana nella città estense una volta terminata la tournée in Francia. Già altre dieci realtà italiane hanno dato la loro adesione per ospitare gli spettacoli del gruppo diretto da Ivan Zhuravlev e che riunisce cinquanta ballerini e solisti di punta della danza classica ucraina, provenienti dall'Opera Nazionale dell'Ucraina Teatro 'Taras Shevchenko' di Kiev, dal Teatro dell'Opera e balletto di Odessa, dal Teatro Accademico di Kharkiv e dall'Opera Nazionale di Leopoli.

A Ferrara la compagnia porterà in scena, il 5 aprile, il balletto 'Giselle' e il 9 aprile il balletto 'Il lago dei cigni'. Entrambi gli spettacoli avranno come solisti le Etoiles dell'Opera Nazionale dell'Ucraina Olga Golitsya e Iurii Kekalo Il 5 maggio, invece, il Circus-Theatre Elysium di Kiev già in cartellone a Ferrara tornerà nella città emiliana con 'Alice in Wonderland,' intrecciando ginnastica acrobatica, recitazione e danza. (ANSA).