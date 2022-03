Raccolta fondi per stampare libri per bambini in ucraino

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - Campagna di crowdfunding a sostegno della stampa di libri per bambini ucraini Oltre 3 milioni di rifugiati e, tra loro, moltissimi bambini che hanno lasciato le loro case con il minimo indispensabile. Questi bambini hanno bisogno di conforto. Questi bambini hanno bisogno di continuare a essere bambini. Hanno bisogno di giocare, imparare, leggere. L'Ukrainian Book Institute, con il supporto della Federation of European Publishers, fa appello alla generosità del mondo del libro lanciando alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, una campagna di crowdfunding a sostegno della stampa di libri per bambini ucraini. Con il sostegno della Bologna Children's Book Fair - e tutte le altre fiere che vorranno unirsi all'appello - l'Ukrainian Book Institute spera di raccogliere sufficienti fondi per stampare centinaia di migliaia di libri per bambini in Europa, dal momento che la città ucraina di Kharkiv, dove si trovano le stamperie più importanti, è stata pesantemente bombardata dagli attacchi russi. Questi libri in ucraino permetteranno ai bambini di intrattenersi e allo stesso tempo di mantenere il legame con la loro terra.

"In questi giorni terribili dell'invasione russa dell'Ucraina, i nostri amici e colleghi dell'Ukrainian Book Institute ci hanno chiesto di dare il nostro sostegno per la raccolta fondi, così da continuare a stampare libri ucraini e a distribuirli ai bambini. È chiaro che è nostro dovere aiutare i nostri colleghi editori in Ucraina e di fare il possibile perché i bambini ucraini possano avere accesso ai libri. È importante che il mondo del libro dimostri solidarietà. Se potete, per favore, donate. Tutti i fondi verranno spesi per stampare libri e verranno amministrati dall'Ubi" spiegano Peter Kraus vom Cleff, presidente della Federation of European Publishers e Ricardo Franco Levi, vice-presidente della Fep e presidente dell'Associazione Italiana Editori.

Tutti i fondi raccolti verranno amministrati da remoto dall'Uib che sarà responsabile della scelta dei titoli e che si coordinerà con gli enti locali per la stampa e la distribuzione dei libri per bambini. La Fep farà da garante dell'operazione.

