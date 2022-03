'Modenantiquaria', 150 gallerie in Fiera per 35/a edizione

Dal 26 marzo al 3 aprile si rinnova l'appuntamento con 'Modenantiquaria', la manifestazione internazionale di alto antiquariato che raggiunge la 35/a edizione a ModenaFiere, in collaborazione con Bper Banca.

Affiancano e completano il salone 'Petra', dedicato alle antichità per esterni e quest'anno completamente rinnovato, e la nuova area 'Sculptura', con capolavori Italiani dal XIII al XX secolo. 150 le gallerie presenti, dall'Italia e dall'estero, "una cornice dove cultura, passione e affari si muovono bene, insieme", afferma il presidente di ModenaFiere, Alfonso Panzani.

Una curiosità: il 26 e 27 marzo, dalle 15 alle 17, saranno ospiti gli esperti del programma in onda su Nove 'Cash or Trash.

Chi offre di più', dedicato al mondo degli appassionati di oggetti incredibili e curiosi, dove tutto può essere venduto e comprato: i visitatori potranno chiedere loro pareri su oggetti che vorrebbero far valutare, presentandosi con foto e informazioni relative.

'Petra', il salone dedicato agli arredi da giardino, cambia volto, con 2.800 mq di verde e proposte per gli spazi esterni di città o di mare, campagna o montagna. Debutta poi un concorso firmato Biohabitat e Aiapp, i "Giardini di Petra": dieci giardini selezionati in cui l'opera d'arte sarà un tutt'uno con la natura, rendendo l'uomo parte integrante del percorso.

'Sculptura' è un'area interamente dedicata alla scultura italiana, con 44 opere di importanti gallerie antiquarie, realizzate con tecniche e materiali diversi, che ripercorrono sette secoli di storia: il nuovo spazio tematico vuole diventare un appuntamento annuale per collezionisti e appassionati. Per confrontarsi sulle prospettive e le tendenze del mercato, Modenantiquaria propone poi quattro incontri con storici dell'arte, galleristi, direttori di musei, mercanti d'arte ed esperti di diritto. (ANSA).