Imprese: Marchesini Group, fatturato 2021 sfiora i 500 milioni

Si è chiuso con fatturato consolidato che sfiora l'asticella dei 500 milioni - 490 milioni con un incremento del 9,1% rispetto all'anno precedente - l'esercizio 2021 di Marchesini Group, colosso bolognese del packaging. A trainare i ricavi sono state le esportazioni - che hanno inciso per il 76% - e la forte richiesta di linee per il confezionamento dei vaccini anti-Covid: queste, hanno pesato sul fatturato per 46 milioni. Di rilievo, ancora, il segmento delle macchine per il confezionamento dei prodotti cosmetici che ha generato ricavi per 44 milioni con un incremento dell'8,9% sul 2020.

Archiviati numeri in crescita, Marchesini Group si appresta a vivere il ritorno di eventi 'Open' aziendali dopo due anni di stop imposto dall'emergenza Coronavirus: nel quartier generale di Pianoro, nel Bolognese, andranno in scena l''Open House', dal 26 al 30 aprile in concomitanza con la fiera Cosmopack a Bologna, dedicato alla nuova divisione cosmetica; l''Open Door Pharma' dal 2 al 6 maggio, durante il quale sarà presentato il nuovo progetto sulla sostenibilità aziendale e 'i Talent Open Days', dal 9 al 13 maggio dedicati all'incontro tra studenti e giovani collaboratori assunti.

"Per tante persone non molto distanti da noi - ha osservato Valentina Marchesini, membro del cda di Marchesini Group - è un momento terribile; speriamo che il nostro ritorno alla convivialità possa essere di buon presagio".

I numeri registrati, ha sottolineato l'amministratore delegato della società Pietro Cassani, "ci dicono che in questi due anni, nonostante le difficoltà, siamo stati avveduti. Quando tutto si stabilizzerà certe procedure resteranno, come alcuni collaudi a distanza, altre diventeranno una nuova norma come l'applicazione di orari flessibili per l'ingresso al lavoro. La pandemia ha accelerato svolgimenti già in seno al mercato - ha concluso - che cambieranno ancora, enormemente, a seguito del conflitto in Ucraina. Continuare a praticare resilienza è l'unica soluzione possibile per tutti noi". (ANSA).