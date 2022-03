Scherma: a Piacenza i campionati italiani a squadre

Per tre giorni dal 25 al 27 marzo, Piacenza ospiterà i campionati italiani a squadre di scherma e successivamente, il 2-3 aprile, una tappa del campionato Under 14. Per quanto riguarda i campionati che si svolgeranno a Piacenza Expo, in pedana saliranno circa 1600 atleti (400 le squadre presenti) che si affronteranno in tutte e tre e armi: il 25 le gare di fioretto, il 26 di spada e il 27 di sciabola.

Durante la presentazione, alla quale sono intervenuti il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il vicepresidente vicario della Federazione, il campione olimpico Maurizio Randazzo, il delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli e il presidente del Circolo Pettorelli di Piacenza, Alessandro Bossalini, è stata anche annunciata una partnership della città di Piacenza con la Fis-Federazione italiana scherma. (ANSA).