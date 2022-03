Premio Hans Christian Andersen 2022, vincono Murail e Lee

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Sono la scrittrice francese Marie-Aude Murail, l'autrice di 'Oh, Boy!' pubblicata, in Italia da Giunti, e l'illustratrice coreana Suzy Lee, pubblicata in Italia da Corraini, le vincitrici dell'Hans Christian Andersen Award 2022 rispettivamente nella sezione autore e illustratore.

L'annuncio è stato dato da Ibby, l'organizzazione no-profit il cui obiettivo primario è quello di promuovere la letteratura per l'infanzia in tutto il mondo, alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, nel giorno di inaugurazione della più importante fiera internazionale di libri per bambini e ragazzi.

