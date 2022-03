F.1: a Maranello tornano a suonare le campane a festa

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - A Maranello tornano a suonare le campane a festa: la doppietta della Ferrari al gran premio del Bahrain ha riportato in auge una vecchia tradizione del paese del Modenese dove ha la sua sede storica la casa del Cavallino rampante.

Una tradizione che, negli ultimi anni, era stata un po' messa da parte, non certo per mancanza di passione, ma per mancanza di risultati. La vittoria in un gran premio mancava dal 2019, ma la doppietta nella gara d'apertura proietta Leclerc in testa alla classifica e permette di sognare il ritorno alla vittoria di un mondiale piloti che manca invece dal 2007.

Anche il Comune di Maranello si lascia andare all'esultanza, sui suoi profili social ufficiali: "si sente oggi una musica di rinascita. Bentornate Rosse, a Maranello si ricomincia a sognare". (ANSA).