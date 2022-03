A Viserba Bcc e Legambiente piantano un nuovo bosco

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - A Viserba (Rimini) c'è un nuovo bosco formato da cento giovani alberi: è il BancaBosco, nato grazie a un'iniziativa promossa dalla Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna e dalle Banche di Credito Cooperativo operanti sul territorio di Rimini (Banca Malatestiana, RivieraBanca e RomagnaBanca), in collaborazione con Legambiente Valmarecchia. Due le zone oggetto dell'iniziativa: l'area di via Zangheri in prossimità della rotonda "Caduti di tutte le guerre" e l'area di via Tombari.

"Il BancaBosco - dice il presidente della Federazione BCC dell'Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti - è simbolo del contributo che le nostre giovani socie e i nostri giovani soci vogliono dare nella lotta al cambiamento climatico, per favorire una transizione ecologica partecipata e inclusiva". (ANSA).