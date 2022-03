Truffe agli anziani, due arresti dei Cc di Ferrara

I carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno pedinato e arrestato due giovani campani, 20 e 24 anni, accusati di truffe ai danni di anziani, commesse con il trucco del finto avvocato e della cauzione richiesta raccontando la storia, falsa, di un parente coinvolto in incidente stradale.

I militari giovedì mattina hanno seguito i due che si sono diretti nella provincia di Rovigo e poi in quella di Verona. A Isola della Scala hanno parcheggiato l'auto, una Jeep, vicino a una casa isolata e poco dopo sono usciti dall'abitazione con una busta di carta in mano. I carabinieri li hanno bloccati e trovati in possesso di 2.500 euro e gioielli d'oro. E' emerso che 2.000 euro erano stati poco prima consegnati loro da una 87enne residente nella casa da cui era poco prima era uscito uno dei giovani. I gioielli e gli altri 500 euro appartenevano a una 84enne del Rodigino, vittima di un raggiro simile, il giorno prima. Ieri il Tribunale di Verona ha convalidato gli arresti.

"L'operazione - ha detto il comandante della Compagnia di Ferrara, tenente Tindaro Caruso - rientra nelle attività prioritarie dell'Arma, nel settore della prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli. Le attività investigative proseguiranno al fine di verificare ulteriori truffe ai danni di anziani oltre quelle già contestate ai due giovani arrestati". (ANSA).