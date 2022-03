Covid: in Emilia-Romagna quasi 4mila casi e cinque morti

Ancora quasi 4mila casi di positività al Coronavirus in un giorno, sono stati individuati in Emilia-Romagna sulla base di circa 20mila tamponi. I nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore sono infatti 3.904, un trend in crescita che porta i casi attivi a oltre 37mila. Ci sono stati anche cinque morti.

Prosegue però il calo dei ricoveri, con il 97,1% degli attualmente positivi in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 51 pazienti (uno in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 867 (ben 98 in meno di ieri). A Imola e Forlì non ci sono più ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).