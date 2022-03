Padel: a Bologna ex star Serie A per Ilumia Open

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Si chiama 'Illumia Padel Open Top Player ExA' il torneo in programma l'1 e 2 luglio 2022: 32 ex calciatori di serie A pronti a sfidarsi in una due giorni a colpi di Padel sui campi sportivi del Country Club di Castenaso, Bologna. Una sola regola per partecipare: aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei campioni nazionali per club d'Italia, Spagna, Inghilterra, Germania Francia.

L'idea nasce dall'entusiasmo dell'ex centrocampista Tomas Locatelli e dalla passione sportiva condivisa con Marco Bernardi, Presidente di Illumia e Mario Trebbi, socio fondatore del Country Club. E dall'idea di dare continuità alle sfide tra campioni del calcio che hanno appassionati milioni di tifosi.

Moltissimi i top player invitati. Tra questi Albertini, Amoruso, Di Biagio, Di Canio, Di Vaio, Fiore, Locatelli, Maccarone, Mancini, Marchegiani, Marcolin, Pirlo, Toni, Totti e Zambrotta. Ed in tanti hanno già confermato la loro presenza.

