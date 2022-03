Agricoltura: allarme prezzo pomodoro, 'la passata a rischio'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - "Serve l'accordo sul prezzo altrimenti sparisce dal mercato la passata di pomodoro 100% italiano". Il messaggio corale alle imprese di trasformazione arriva dal Tavolo agricolo del pomodoro da industria del Nord Italia, rappresentato da tutte le Op,organizzazioni dei produttori e dalle professionali agricole - Confagricoltura, Coldiretti e Cia - che si è riunito ieri a Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia). A chiedere di velocizzare la definizione dell'accordo per la campagna 2022 sono i produttori che nel 2021 hanno raccolto e consegnato all'industria oltre tre milioni di tonnellate di prodotto (38.621 ettari coltivati di cui il 70% in EmiliaRomagna).

L'ultimo incontro tra agricoltori e industriali, l'11 marzo, si è chiuso con una fumata nera e un secco "no" dei produttori alla proposta delle imprese di trasformazione, ferma sui 100 euro a tonnellata. "C'è il serio rischio che i produttori abbandonino la coltivazione del pomodoro in una area da sempre vocata e strategica - lancia l'allarme il Tavolo agricolo - alcuni stanno già optando per altre colture quali orzo, mais, girasole e soia. Troppe incertezze e tensioni stanno portando a un drastico calo delle superfici coltivate nell'intero bacino del Nord Italia tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte". (ANSA).