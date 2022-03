Ucraina: musica studenti Conservatorio a convegno urologia

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Un segno di vicinanza in musica con l'Ucraina e la presentazione di un libro i cui proventi andranno a sostegno di un progetto di solidarietà con il Vietnam: sono i due eventi in programma nell'ambito di un convegno sugli 'Aggiornamenti in urologia' in programma sabato 19 marzo al Centro Medinforma di Bologna. Gli allievi del Conservatorio G.B.Martini accompagneranno con il violino la sonata ucraina di Illia Bondarenko e poi 'La vita è bella' di Nicola Piovani. Un inno alla vita e un'iniziativa concreta per l'accoglienza: tra le migliaia di profughi in arrivo tanti sono i professionisti che potrebbero continuare ad esercitare in Italia, e fra questi molti medici già specializzati.

Dal convegno partirà la richiesta di snellire le procedure per riconoscere il titolo di studio e permettere un'attività professionale adeguata e necessaria in un momento di emergenza umanitaria e sanitaria. Il libro 'Il Bimbo e le belve', edito da Baldini & Castoldi con l'introduzione di Albano Carrisi, è una storia vera scritta dal chirurgo urologo pediatra Roberto De Castro con Viliam Amighetti e racconta di un bimbo appena nato, abbandonato in una foresta in Vietnam, trovato senza una gamba e i genitali sbranati dalle belve, curato ed operato con personali tecniche chirurgiche da De Castro, che ha avviato un progetto di solidarietà con il Vietnam attraverso l'associazione 'Thien Nhan and Friends' per la cura delle malformazioni e anomalie genitali dei bambini.

De Castro è anche responsabile dell'evento scientifico assieme al chirurgo urologo Alessandro Di Silverio, affiancati da relatori come il segretario regionale Simp dei pediatri dell'Emilia Romagna, Alessandro Ballestrazzi, e il segretario regionale Simg dei medici di medicina generale, Donato Zocchi.

Coordinatore scientifico Lucio Catamo, provider con Medinforma.

Presiederanno il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, Luigi Bagnoli, e Felicia Bottino. (ANSA).