Tennis: Bologna sede di uno dei raggruppamenti Coppa Davis

Bologna sarà la sede - per i prossimi 5 anni - di uno dei quattro raggruppamenti della nuova formula della Coppa Davis di Tennis. Le sfide si terranno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e sono in programma dal 14 al 18 settembre, ad una settimana di distanza dalla la fine degli 'Us Open'. È quanto annunciato nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Regione Emilia-Romagna cui hanno preso parte, collegati in video conferenza, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; la sottosegretaria di Governo allo Sport, Valentina Vezzali e il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.