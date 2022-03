Lamborghini: ricavi 2021 a 1,9 mld, 'miglior anno di sempre'

Va in archivio come "come il miglior anno di sempre sotto il profilo delle vendite, fatturato e profittabilità", l'esercizio 2021 di Lamborghini. Lo scorso anno, spiega una nota, la casa automobilistica bolognese ha registrato ricavi pari a 1,95 miliardi con un incremento del 19% rispetto al 2020 mentre "il margine operativo è più che raddoppiato rispetto al 2018, raggiungendo il 20,2%". Questi risultati si traducono, viene sottolineato ancora, "in un utile operativo di 393 milioni in crescita del 49% rispetto ai 264 milioni del 2020". Per questo nell'ambito di un piano strategico "che prevede il più alto investimento mai stanziato nella storia dell'Azienda, 1,8 miliardi per i prossimi cinque anni, totalmente autofinanziati, Lamborghini punta a un obiettivo finanziario per i prossimi anni ancora più sfidante: spingere il livello di redditività tra il 22% e il 25%".