Ucraina: La luna di Kiev di Rodari diventa album benefico

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - GIANNI RODARI, LA LUNA DI KIEV (EINAUDI RAGAZZI, PP 32, EURO 8,00), ILLUSTRATO DA BEATRICE ALEMAGNA. La filastrocca di Gianni Rodari 'La luna di Kiev', diventata virale a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, diventa un album illustrato da Beatrice Alemagna che sarà in tutte le librerie e store online dal 19 aprile, al prezzo popolare di 8 euro per Einaudi Ragazzi.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza umanitaria in Ucraina di fronte alla quale "è impossibile restare indifferenti. Noi di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni ci siamo da subito interrogati su come poter fare la nostra parte. La risposta è arrivata dai lettori".

"Il profetico Rodari - spiegano - la scrisse nel 1955 come inno alla fratellanza tra i popoli e oggi, a quasi 70 anni dalla prima pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla raccolta Filastrocche in cielo e in terra è stato eletto come simbolo della richiesta di pace".

"Chissà se la luna/di Kiev/è bella/come la luna di Roma,/chissà se è la stessa/o soltanto sua sorella…" sono i primi versi della filastrocca.

"Sarà un libro buono e allo stesso tempo bellissimo: lo sta illustrando a tempo di record Beatrice Alemagna, punta di diamante dell'illustrazione italiana nel mondo, che ringraziamo per aver aderito immediatamente e con enorme entusiasmo all'iniziativa benefica" sottolineano Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni.

L'illustratrice, che si era già cimentata in passato con un testo di Rodari illustrando l'album 'A sbagliare le storie', sarà tra i protagonisti della Bologna Children's Book Fair 2022 che torna live dal 21 al 24 marzo . (ANSA).